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RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

Signature(s)

Montant
45 288 733 €
Pays
Secteur(s)
Kenya : 45 288 733 €
Énergie : 45 288 733 €
Date(s) de signature
14/09/2018 : 22 644 366,5 €
14/09/2018 : 22 644 366,5 €
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

Fiche récapitulative

Date de publication
2 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 14/09/2018
20150682
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 53 million (EUR 48 million)
USD 148 million (EUR 134 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of two 40MW net output solar photovoltaic (PV) power plants near Eldoret, Western Kenya. The projects are being developed as independent power producers (IPPs) under the feed-in tariff regime in Kenya. The two projects will have shared facilities and services and will supply electricity to the national grid.

The proposed operation is in line with the strategic objectives set for the Bank's external mandates in general (environmental sustainability, climate change mitigation), the Cotonou Agreement - in particular Article 21 concerning investment - and private sector development. The operation will also contribute to the Bank's priority energy lending objectives related to renewable energy. In addition, the 11th EDF National Indicative Programme for Kenya (2014-2020) includes a focus on sustainable infrastructure. The projects are also fully in line with the country's objectives as Kenya's second medium-term plan (2013-2017), aiming to implement Kenya's Vision 2030, explicitly targets increasing the share of power generated from green sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental and social impact assessments (ESIAs) have been prepared for the two PV plants and have been submitted to the competent authority NEMA (National Environmental Management Authority) for approval. Compliance with the environmental and social standards of the EIB including, amongst others, the principles of relevant EU directives will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoters to ensure that project implementation will carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Radiant Energy
Date de publication
3 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68148641
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
Date de publication
1 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67337144
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - Cumulative Impact Assessment - Radiant and Eldosol Energy
Date de publication
4 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68119655
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Eldosol Energy
Date de publication
3 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68153074
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246222704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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