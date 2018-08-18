CORRIDOR COTIER - SECTION SUD

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Le projet prévoit le financement des travaux de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack ainsi que le désenclavement des régions du sud du Sénégal.
Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Le projet fait partie des plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux, et correspond à une section du corridor transafricain n°7 (RTA7) Dakar-Lagos. La Banque a approuvé et signé une première opération sur le même corridor (« Pont de Rosso ») à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, signée en 2017.
Le promoteur a préparé les études environnementales et sociales avec le support et selon les exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) et les standards de la BEI. L'Étude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES), et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont été soumis aux autorités compétentes et ont obtenu la certification de conformité environnementale au Sénégal. Un plan d'Action de Réinstallation involontaire (PAR) est en cours de révision pour répondre aux standards de la BEI accompagné d'un plan d'engagement des parties prenantes. En général, une attention particulière sera portée sur la capacité du promoteur à mettre en oeuvre le PGES et le PAR.
La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.