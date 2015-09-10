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SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 260 000 000 €
Infrastructure composite : 260 000 000 €
Date(s) de signature
11/05/2016 : 260 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Related public register
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 11/05/2016
20150472
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million
EUR 527 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to support public municipal infrastructure focusing on urban renewal and regeneration of city centres, including cultural heritage, housing and energy efficiency.

The EIB loan, with implementation planned for the 2015-2018 period, will complement the EU- and national grant programmes carried out by Sächsische Aufbaubank (SAB) and dedicated to public beneficiaries in Saxony.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Germany, as an EU member state, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC and Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64575830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150472
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Date de publication
31 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238659367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150472
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
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31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
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Fiche récapitulative
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Fiche technique
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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