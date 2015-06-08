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MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 700 000 000 €
Transports : 700 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2015 : 700 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 12/11/2015
20150156
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 700 millions
EUR 1474 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Renouvellement du matériel roulant sur le réseau de transport public d'Ile-de-France

Le projet contribuera à atténuer les problèmes actuels et futurs de la circulation à Paris et dans la Région Ile-de-France et, par conséquent, à améliorer la qualité de l’environnement urbain et régional. Il vise à accroitre l’efficacité des transports publics, la fiabilité et le confort de service.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La production du matériel roulant aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/UE. Toutefois la mise en service des nouvelles rames peut nécessiter des aménagements complémentaires. La conformité avec les directives applicables pour les installations connexes sera donc vérifiée pendant l’instruction.

La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Documents liés
28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Date de publication
28 Aug 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61012722
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152543834
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
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06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
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Fiche récapitulative
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE
Fiche technique
MATERIEL ROULANT ILE-DE-FRANCE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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