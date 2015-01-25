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PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 175 000 000 €
Transports : 175 000 000 €
Date(s) de signature
17/04/2020 : 175 000 000 €
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30/11/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I- Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Fiche récapitulative

Date de publication
6 août 2019
Statut
Référence
Signé | 17/04/2020
20150125
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 361 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the modernisation of a key section of the railway line running from Bedzin through Katowice in Poland to the Czech Republic-Slovakia border (E65 LOT C). This the first phase of a multi-phased modernisation of the line from Bedzin through Katowice to the Polish-Czech border.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in Poland, as well as promote travel by rail. In line with EU objectives it should therefore enhance sustainable transport. Since the project is located in a convergence zone (Slaskie Region/NUTS PL22), it will also enhance regional development by enhancing connectivity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) in accordance with the Directive 2011/92/EU. The EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project's potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I- Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124829288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150125
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124795622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150125
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym raportu o Oddziaływaniu na Środowisko
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124826150
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150125
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95229813
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150125
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256460583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150125
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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