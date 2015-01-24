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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant (.*)
12 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 12 000 000 €
Services : 12 000 000 €
Date(s) de signature
8/06/2018 : 5 000 000 €
1/12/2017 : 7 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 5 000 000 € fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 01/12/2017
20150124
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
Project implementation unit within the Municipality of Yerevan
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 15 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the rehabilitation of municipal buildings in Yerevan, the capital city of Armenia. The loan amount is expected to be phased in two or three finance contracts.

The main objective of this project is to increase the energy efficiency of municipal buildings, which will have a significant impact on CO2 emission reduction and thus contribute to climate change mitigation. Besides this, energy efficiency investments will generate local and regional economic activity, particularly in the construction industry, and therefore support the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting i) projects that reduce energy consumption in public buildings and ii) projects with other small specific energy efficiency measures, having a short payback, thus helping to mitigate climate change as well as improving seismic safety and accessibility for disabled people. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact, if any at all. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, should normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality of Yerevan to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
19 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67847911
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150124
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (Armenian)
Date de publication
23 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154369116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150124
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (English version)
Date de publication
23 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154360198
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150124
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 93 (In English and Armenian)
Date de publication
7 Feb 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
166655710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150124
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 118 (In English and Armenian)
Date de publication
7 Feb 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
166667589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150124
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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