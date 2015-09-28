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UPPER SILESIA URBAN FRAMEWORK PROGRAMME

Signature(s)

Montant
526 967 106,67 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 526 967 106,67 €
Services : 5 269 671,07 €
Eau, assainissement : 26 348 355,33 €
Industrie : 36 360 730,36 €
Aménagement urbain : 121 729 401,64 €
Transports : 337 258 948,27 €
Date(s) de signature
14/10/2020 : 69 221,04 €
4/11/2019 : 89 227,01 €
1/07/2020 : 112 150,37 €
20/05/2020 : 117 515,02 €
23/07/2021 : 218 861,48 €
22/12/2016 : 226 777,94 €
20/01/2017 : 228 838,19 €
5/07/2016 : 269 923,75 €
14/10/2020 : 346 105,21 €
16/08/2017 : 364 920,82 €
10/11/2016 : 378 544,55 €
4/11/2019 : 446 135,06 €
14/10/2020 : 477 625,19 €
13/06/2016 : 512 715,34 €
4/11/2019 : 551 798,63 €
1/07/2020 : 560 751,86 €
20/05/2020 : 587 575,1 €
4/11/2019 : 615 666,38 €
7/11/2016 : 616 613,94 €
9/05/2016 : 697 748,18 €
1/07/2020 : 773 837,56 €
20/05/2020 : 810 853,63 €
24/06/2016 : 814 814,81 €
23/07/2021 : 1 094 307,41 €
22/12/2016 : 1 133 889,7 €
20/01/2017 : 1 144 190,94 €
5/07/2016 : 1 349 618,73 €
23/07/2021 : 1 510 144,23 €
22/12/2016 : 1 564 767,78 €
20/01/2017 : 1 578 983,5 €
14/10/2020 : 1 599 006,06 €
16/08/2017 : 1 824 604,08 €
5/07/2016 : 1 862 473,85 €
10/11/2016 : 1 892 722,77 €
4/11/2019 : 2 061 143,99 €
16/08/2017 : 2 517 953,64 €
13/06/2016 : 2 563 576,7 €
1/07/2020 : 2 590 673,58 €
10/11/2016 : 2 611 957,42 €
20/05/2020 : 2 714 596,95 €
4/11/2019 : 2 758 993,14 €
7/11/2016 : 3 083 069,68 €
9/05/2016 : 3 488 740,88 €
13/06/2016 : 3 537 735,85 €
4/11/2019 : 3 807 410,54 €
24/06/2016 : 4 074 074,07 €
7/11/2016 : 4 254 636,15 €
14/10/2020 : 4 430 146,65 €
9/05/2016 : 4 814 462,42 €
23/07/2021 : 5 055 700,25 €
22/12/2016 : 5 238 570,39 €
20/01/2017 : 5 286 162,15 €
24/06/2016 : 5 622 222,22 €
4/11/2019 : 5 710 528,79 €
5/07/2016 : 6 235 238,55 €
1/07/2020 : 7 177 623,76 €
20/05/2020 : 7 520 961,25 €
16/08/2017 : 8 429 670,87 €
10/11/2016 : 8 744 379,18 €
13/06/2016 : 11 843 724,36 €
4/11/2019 : 12 746 548,32 €
23/07/2021 : 14 007 134,89 €
7/11/2016 : 14 243 781,9 €
22/12/2016 : 14 513 788,1 €
20/01/2017 : 14 645 644,06 €
9/05/2016 : 16 117 982,88 €
5/07/2016 : 17 275 119,79 €
24/06/2016 : 18 822 222,21 €
16/08/2017 : 23 354 932,28 €
10/11/2016 : 24 226 851,42 €
13/06/2016 : 32 813 781,79 €
4/11/2019 : 35 315 112,23 €
7/11/2016 : 39 463 291,84 €
9/05/2016 : 44 655 883,28 €
24/06/2016 : 52 148 148,14 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 09/05/2016
20150075
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UPPER SILESIA URBAN FRAMEWORK PROGRAMME
THE CITY OF KATOWICE, CITY OF GLIWICE, DABROWA GORNICZA, CITY OF CHORZOW, CITY OF SOSNOWIEC, CITY OF RYBNIK, CITY OF TYCHY, CITY OF BYTOM, CITY OF RUDA SLASKA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 2312 million (EUR 542 million)
PLN 6849 million (EUR 1607 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns nine framework loans for nine cities from the Upper Silesian Agglomeration: Bytom, Chorzow, Dabrowa Gornicza, Gliwice, Katowice, Ruda Slaska, Rybnik, Sosnowiec and Tychy. The operation supports urban development and infrastructure modernisation, including investments aiming to link and integrate the cities.

The project will contribute to the sustainable growth of Upper Silesian cities via investments in sustainable community development, sustainable mobility and energy efficiency, and is consistent with the EU's Leipzig Charter as well as the EU2020 strategy. In addition, the project will enhance the local and regional transport network, helping to reduce the related levels of congestion, pollution, and traffic-related accidents.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes implemented under the framework loan should have an overall positive impact on the environment, by reducing energy consumption, promoting sustainable urban development, and reducing emissions from car use by improving the road network and favouring urban public transport. Some of the schemes may, however, fall under Annex I or Annex II of Directive 2011/92/EU, or be located in areas forming part of the Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC). The Bank will assess the promoters' capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UPPER SILESIA URBAN FRAMEWORK PROGRAMME
Date de publication
18 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63677199
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150075
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Services
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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