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PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT

Signature(s)

Montant
45 858 937,91 €
Pays
Secteur(s)
Panama : 45 858 937,91 €
Eau, assainissement : 45 858 937,91 €
Date(s) de signature
28/01/2016 : 45 858 937,91 €
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17/07/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 28/01/2016
20150056
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
MINISTERIO DE SALUD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 44 million (USD 50 million)
EUR 138 million (USD 157 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will improve the environmental conditions of Panama City and Bay by doubling the current treatment capacity of 190 000 cubic meters per day of the Juan Díaz Wastewater Treatment Plant.

This project is the main component of the second phase of the Panama City and Bay Sanitation Programme, which will continue to contribute to the Panama Government's efforts to increase the country's pollution abatement and environmental sustainability. It will treat the wastewater produced by approximately 400 000 people, which is currently discharged into rivers and into Panama Bay without any treatment. It will also indirectly have a positive economic impact on the metropolitan area of Panama. The project is in line with the EIB Water Sector Lending Policy and it also complies with the External Mandate for EIB activity in Asia and Latin America through the development of social and economic infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a very positive environmental and social impact for the population of Panama City. It will significantly reduce wastewater direct discharges into rivers and into the bay thus contributing to improving public health and environmental conditions in the beneficiary area. The project's compliance with environmental and social principles of the EU, the EIB and the other IFIs, together with the applicable national environmental legislation and issues related to adaptation to climate change will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - Update to EIA - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Date de publication
17 Jul 2015
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60410117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150056
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Panama
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT - EIA
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60409622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150056
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Panama
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Date de publication
19 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63699286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150056
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Panama
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PANAMA CITY AND BAY WASTEWATER TREATMENT PROJECT
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184261393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150056
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Panama
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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