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UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)

Signature(s)

Montant
313 126 252,5 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 313 126 252,5 €
Eau, assainissement : 313 126 252,5 €
Date(s) de signature
12/04/2016 : 313 126 252,5 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 12/04/2016
20150026
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
UNITED UTILITIES WATER LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 250 million (EUR 330 million)
GBP 1673 million (EUR 2206 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The programme forms part of United Utilities' capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6). The individual schemes are located throughout the entire service area, covering the north-west of England from Manchester in the south to the Scottish border in the north. The programme is mainly driven by EU directives as applicable to the water and wastewater sector, as well as resources efficiency and adaptation of the systems and infrastructure to climate change and demographic growth.

The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP 6 (Asset Management Plan 6). The programme AMP 6 was approved by the economic regulator OFWAT in 2014 in order to support compliance with the EU directives and stricter standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP6 to support maintenance and improvement of compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with EU and national environmental legislation and procedures will be examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Environmental Statement Volume 1 - West Cumbria Water Supplies Project
Date de publication
12 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65774693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
Date de publication
16 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65281785
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Anchorsholme New Stormwater Pumping Station & Long Sea Outfall
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64522516
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - West Cumbria Water Supplies Project - Thirlmere Transfer
Date de publication
28 Oct 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150702916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1) - Link to Promoter's website for environmental information
Date de publication
28 Oct 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150703859
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP 6-1)
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150662588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150026
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
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