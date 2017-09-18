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SNIM VIII

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mauritanie : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2018 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 28/06/2018
20150008
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SNIM VIII
SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 119 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the dredging works related to the deepening and enlargement of the access channel to the Port of Nouadhibou solid bulk terminal, where iron ore from the Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) production facilities is handled. The project will allow bigger vessels to berth at the SNIM terminal increasing the environmental sustainability of the supply chain associated to SNIM's business model.

The project consists of the capital dredging works related to the deepening and enlargement of the access channel to the Port of Nouadhibou solid bulk terminal, where iron ore from the SNIM production facilities is handled. The project will allow bigger vessels to berth at the SNIM terminal increasing the operational efficiency and environmental sustainability of the supply chain associated to the business model of SNIM. The construction is expected to last a total of 14 months.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and would require a full Environmental Impact Assessment (EIA). In compliance with these requirements, an environmental and social impact assessment (ESIA) is being prepared and public consultations shall be undertaken. Once the ESIA is approved by the environmental authority, an enhanced Environmental and Social Management Plan (ESMP) will also be prepared. During the appraisal process the Bank will check the compliance of the above mentioned procedures and documents with the EIB's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that all contracts for the implementation and operation of the project have been or shall be tendered in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement procedures and status for the various project components will be checked in detail during the appraisal process.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SNIM VIII - EIES Projet de Dragage du Chenal du Port Mineralier de Nouadhibou - Volume III : Etat Initial
Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79648049
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SNIM VIII - EIES Projet de Dragage du Chenal du Port Mineralier de Nouadhibou - Volume VII : Annexes
Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79661720
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SNIM VIII - EIES Projet de Dragage du Chenal du Port Mineralier de Nouadhibou - Volume II : Project et Reglementation
Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79672780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNIM VIII
Date de publication
27 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78734180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SNIM VIII - EIES Projet de Dragage du Chenal du Port Mineralier de Nouadhibou - Volume I : Résumé Exécutif
Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79654733
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
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Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79653202
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
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Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79654857
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
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Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79649349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Date de publication
20 Nov 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79650354
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SNIM VIII
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175523297
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150008
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
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