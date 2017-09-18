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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the dredging works related to the deepening and enlargement of the access channel to the Port of Nouadhibou solid bulk terminal, where iron ore from the Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) production facilities is handled. The project will allow bigger vessels to berth at the SNIM terminal increasing the environmental sustainability of the supply chain associated to SNIM's business model.
The project consists of the capital dredging works related to the deepening and enlargement of the access channel to the Port of Nouadhibou solid bulk terminal, where iron ore from the SNIM production facilities is handled. The project will allow bigger vessels to berth at the SNIM terminal increasing the operational efficiency and environmental sustainability of the supply chain associated to the business model of SNIM. The construction is expected to last a total of 14 months.
If within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and would require a full Environmental Impact Assessment (EIA). In compliance with these requirements, an environmental and social impact assessment (ESIA) is being prepared and public consultations shall be undertaken. Once the ESIA is approved by the environmental authority, an enhanced Environmental and Social Management Plan (ESMP) will also be prepared. During the appraisal process the Bank will check the compliance of the above mentioned procedures and documents with the EIB's environmental and social standards.
The Bank will require the promoter to ensure that all contracts for the implementation and operation of the project have been or shall be tendered in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement procedures and status for the various project components will be checked in detail during the appraisal process.
The Borrower is a repeat and long-term client of the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.