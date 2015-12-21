Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
89 325 059,85 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 89 325 059,85 €
Transports : 89 325 059,85 €
Date(s) de signature
14/12/2016 : 89 325 059,85 €
Autres liens
Related public register
26/02/2016 - Résumé non technique - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
Related public register
23/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 14/12/2016
20140737
Nom du projet
PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 138 million (GBP 100 million)
EUR 421 million (GBP 306 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of the western part of the port and improvement of the ferry terminal

The project will allow the Port of Dover to develop the western docks, enhancing and diversifying their use, and to alleviate the current operational constraints of the roll-on/roll-off (Ro-Ro) ferry terminal at the eastern part of the port.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies, and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements, will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
26/02/2016 - Résumé non technique - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
23/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
Date de publication
26 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63190606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140737
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Date de publication
23 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64525150
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140737
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/02/2016 - Résumé non technique - PORT OF DOVER DEVELOPMENT - Terminal 2
Related public register
23/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
PORT OF DOVER DEVELOPMENT
Fiche technique
PORT OF DOVER DEVELOPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes