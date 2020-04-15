BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project will finance the renewal of one section (about 330 km) of a single-track non-electrified railway line between Belabo and Ngaounderé.
The aim is to increase the quality, availability and reliability of rail services in Cameroon. It is expected to generate time and vehicle operating cost savings, reduce the maintenance costs of the infrastructure and improve railway safety. It should also contribute to the modal shift from road to rail, thus bringing climate, environmental and road safety benefits.
The project will be implemented on the existing alignment of the railway and within the existing right of way; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, the project would likely fall within Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU and therefore be subject to screening. The project will be undergo an Environmental Social Impact Assessment (ESIA) in line with the national legislation and the EIB environmental and social standards.
The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
The project is also in full support of the Sustainable Development Goals (SDG's), as improved railway transport infrastructure (SDG 9) is expected to facilitate the free movement of passengers and freight between the north and south of the country, while reducing the country's GHG emissions (SDG 13) and transportation costs, thereby supporting economic development (SDG 8) and inequality reduction (SDG 11). The project will also contribute to the implementation of Cameroon's Nationally Determined Contributions (NDC), agreed under the COP 21 Paris Agreement, which prioritizes the development of low-carbon transportation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.