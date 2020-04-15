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BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON

Signature(s)

Montant (.*)
123 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Cameroun : 123 100 000 €
Transports : 123 100 000 €
Date(s) de signature
31/12/2021 : 17 100 000 €
31/12/2021 : 106 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 17 100 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 31/12/2021
20140650
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 123 million
EUR 243 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the renewal of one section (about 330 km) of a single-track non-electrified railway line between Belabo and Ngaounderé.

The aim is to increase the quality, availability and reliability of rail services in Cameroon. It is expected to generate time and vehicle operating cost savings, reduce the maintenance costs of the infrastructure and improve railway safety. It should also contribute to the modal shift from road to rail, thus bringing climate, environmental and road safety benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be implemented on the existing alignment of the railway and within the existing right of way; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, the project would likely fall within Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU and therefore be subject to screening. The project will be undergo an Environmental Social Impact Assessment (ESIA) in line with the national legislation and the EIB environmental and social standards.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is also in full support of the Sustainable Development Goals (SDG's), as improved railway transport infrastructure (SDG 9) is expected to facilitate the free movement of passengers and freight between the north and south of the country, while reducing the country's GHG emissions (SDG 13) and transportation costs, thereby supporting economic development (SDG 8) and inequality reduction (SDG 11). The project will also contribute to the implementation of Cameroon's Nationally Determined Contributions (NDC), agreed under the COP 21 Paris Agreement, which prioritizes the development of low-carbon transportation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON - Etude de Faisabilité - Cadre Politique de Réinstallation
Date de publication
15 Aug 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132186328
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON - Etude de Faisabilité - Cadre de Gestion Environnementale et Social
Date de publication
15 Aug 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132186326
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131270325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL : ANNEXES
Date de publication
12 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171812277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Date de publication
12 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
173740233
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELABO-NGAOUNDERE RAILWAY RENEWAL CAMEROON - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Date de publication
12 Jul 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
173776581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140650
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Cameroun
Disponible au public
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