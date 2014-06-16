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IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH

Signature(s)

Montant
70 274 068,87 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 70 274 068,87 €
Services : 70 274 068,87 €
Date(s) de signature
13/07/2015 : 70 274 068,87 €
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16/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 13/07/2015
20140616
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
IMPERIAL INNOVATIONS GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million (GBP 50 million)
EUR 154 million (GBP 110 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and commercialisation of research from leading UK universities. The research and development (R&D) will be particularly focused on state-of-the-art technology.

This project concerns investments in the life science sector, which accounts for well over half of the promoter's overall investment programme. It covers activities ranging from pre-seed and seed financing and proof-of-concept studies to the financing of pre-clinical and clinical trials of its portfolio companies. They include, for example, investments into early stages such as target validation and hit-to-lead development, lead optimisation and toxicology studies as well as Phase I and Phase II clinical trials. The larger investments targeted at more mature portfolio companies are based on a milestone/tranche basis that matches the companies' needs for cash with the agreed milestone.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An environmental impact assessment (EIA) by a competent authority according to Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Date de publication
16 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61339350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140616
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92221232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140616
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
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IMPERIAL INNOVATIONS - LIFE SCIENCES RESEARCH
Fiche technique
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