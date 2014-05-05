HOPITAL MELUN

Fiche récapitulative
Construction du nouveau Centre Hospitalier de Melun au sein d'une plateforme hospitalière centralisée regroupant l'hôpital public Marc Jacquet et la clinique privée Saint Jean l'Ermitage.
Le projet concerne la construction d’un nouveau centre hospitalier sur la butte de Beauregard située au nord de Melun (Seine-et-Marne, France). Le centre hospitalier public Marc Jacquet et une clinique privée seront réunis sur un même site dans le cadre d'une plateforme publique-privée. Ce projet s’inscrit directement dans une démarche d’amélioration du système de Santé Français, et répond aux objectifs fixés par la Banque au titre de l’Article 309 (c) common interest, « sustainable communities » (santé) du traité de l’UE. Le projet est, en conséquence, éligible au financement par la Banque.
Le projet vise la construction d’un nouveau centre hospitalier sur un terrain vierge jusqu’alors occupé par des espaces boisés et des friches herbacées. S’agissant d’une opération de développement urbain dont le type figure à l’annexe II de la directive 2011/92/EU, les autorités compétentes ont requis une étude d’impact environnementale (EIE). Les nouveaux bâtiments construits dans le cadre du projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d’efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l’ensemble des éléments relatifs aux aspects environnementaux du projet seront vérifiés durant l’instruction.
La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.