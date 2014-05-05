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HOPITAL MELUN

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 70 000 000 €
Santé : 70 000 000 €
Date(s) de signature
8/07/2015 : 70 000 000 €
Autres liens
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15/04/2015 - Résumé non technique - HOPITAL MELUN
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25/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL MELUN
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 08/07/2015
20140505
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOPITAL MELUN
CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 202 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Construction du nouveau Centre Hospitalier de Melun au sein d'une plateforme hospitalière centralisée regroupant l'hôpital public Marc Jacquet et la clinique privée Saint Jean l'Ermitage.

Le projet concerne la construction d’un nouveau centre hospitalier sur la butte de Beauregard située au nord de Melun (Seine-et-Marne, France). Le centre hospitalier public Marc Jacquet et une clinique privée seront réunis sur un même site dans le cadre d'une plateforme publique-privée. Ce projet s’inscrit directement dans une démarche d’amélioration du système de Santé Français, et répond aux objectifs fixés par la Banque au titre de l’Article 309 (c) common interest, « sustainable communities » (santé) du traité de l’UE. Le projet est, en conséquence, éligible au financement par la Banque.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet vise la construction d’un nouveau centre hospitalier sur un terrain vierge jusqu’alors occupé par des espaces boisés et des friches herbacées. S’agissant d’une opération de développement urbain dont le type figure à l’annexe II de la directive 2011/92/EU, les autorités compétentes ont requis une étude d’impact environnementale (EIE). Les nouveaux bâtiments construits dans le cadre du projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d’efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l’ensemble des éléments relatifs aux aspects environnementaux du projet seront vérifiés durant l’instruction.

La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Documents liés
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25/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL MELUN
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - HOPITAL MELUN
Date de publication
15 Apr 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58401860
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140505
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL MELUN
Date de publication
25 Jun 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59972853
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140505
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL MELUN
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125375252
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140505
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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