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COHESION FUND FL III PHASING RAIL INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
185 782 733,4 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 185 782 733,4 €
Transports : 185 782 733,4 €
Date(s) de signature
12/12/2014 : 185 782 733,4 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20140278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COHESION FUND FL III PHASING RAIL INVESTMENTS
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
HUF 57000 million
HUF 382001 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation and reconstruction of various TEN-T railway lines within Hungary, as well as purchasing 42 electric multiple units (EMUs) and implementing the GSM-R system on certain TEN-T corridors. The EIB loan will support the national contribution to schemes also co-financed by grants from the Cohesion Fund from the EU programming period 2007-2013 and phasing into 2014-2020.

The project contributes to the objective of promoting sustainable transport on TEN-T core and comprehensive networks, as increased rail usage with a shift from road will reduce road traffic emissions and road traffic accidents. Moreover, the project will promote economic and social cohesion as the schemes are located in convergence areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-investment program, therefore the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case-by-case basis, as well as any potential significant impacts on protected areas. Details on environmental aspects of each scheme and compliance with EU directives, when and where relevant, will be checked before schemes are allocated under the framework loan. The project is expected to have a positive impact on the environment by contributing to a modal shift from road to rail transport and to maintain railway transport attractiveness and competitiveness.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU and national regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Dir. 2004/18/EC, 2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter’s procurement procedures will be checked during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - COHESION FUND FL III PHASING RAIL INVESTMENTS - Reconstruction of Szajol (Excl.) -Puspokladany (Incl.) Rail Line
Date de publication
16 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55587380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140278
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COHESION FUND FL III PHASING RAIL INVESTMENTS
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57257261
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140278
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
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