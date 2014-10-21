COHESION FUND FL III PHASING RAIL INVESTMENTS

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Fiche récapitulative
The project consists of the rehabilitation and reconstruction of various TEN-T railway lines within Hungary, as well as purchasing 42 electric multiple units (EMUs) and implementing the GSM-R system on certain TEN-T corridors. The EIB loan will support the national contribution to schemes also co-financed by grants from the Cohesion Fund from the EU programming period 2007-2013 and phasing into 2014-2020.
The project contributes to the objective of promoting sustainable transport on TEN-T core and comprehensive networks, as increased rail usage with a shift from road will reduce road traffic emissions and road traffic accidents. Moreover, the project will promote economic and social cohesion as the schemes are located in convergence areas.
The project is a multi-investment program, therefore the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case-by-case basis, as well as any potential significant impacts on protected areas. Details on environmental aspects of each scheme and compliance with EU directives, when and where relevant, will be checked before schemes are allocated under the framework loan. The project is expected to have a positive impact on the environment by contributing to a modal shift from road to rail transport and to maintain railway transport attractiveness and competitiveness.
The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU and national regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Dir. 2004/18/EC, 2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter’s procurement procedures will be checked during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.