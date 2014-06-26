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CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Signature(s)

Montant
38 400 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 38 400 000 €
Énergie : 38 400 000 €
Date(s) de signature
25/11/2015 : 38 400 000 €
Autres liens
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10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
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07/11/2014 - Résumé non technique - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 25/11/2015
20140235
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 41 millions
EUR 84 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet porte sur la modification d’une centrale de production de chaleur alimentée au charbon de 450 MWth et la construction d’une nouvelle infrastructure, comprenant un centre de stockage de biomasse, afin de permettre que 50% de la production de chaleur provienne de pellets de biomasse. La chaleur sera produite dans la commune de Saint-Ouen et alimentera le système de chauffage urbain de Paris.

Augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du réseau de chauffage urbain CPCU par l’évolution de la centrale de production de chaleur CPCU située à St-Ouen (93).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Une partie du projet relève de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE ERE et a été retenue par l'autorité compétente. L'usine a une puissance thermique qui dépasse les 50 MWth ce qui signifie que la Directive de l'Union européenne sur des émissions industrielles (2010/75/UE) s'applique à ce projet. Les matières provenant de la biomasse sont basées sur des pellets de bois importés et/ou produits en France ; la durabilité et la justification économique du projet seront étudiées ultérieurement. La conformité du projet avec les normes de durabilité environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction.

La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE) [modifiant les Directives 1989/665/CEE et 1992/13/CEE], avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56465601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Date de publication
7 Nov 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55918245
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77391213
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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