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EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Signature(s)

Montant
41 905 294,04 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 41 905 294,04 €
Énergie : 20 952 647,02 €
Industrie : 20 952 647,02 €
Date(s) de signature
24/04/2015 : 20 952 647,02 €
24/04/2015 : 20 952 647,02 €
Autres liens
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 24/04/2015
20140144
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND
PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 30 million
GBP 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Infrastructure fund targeting energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) projects in the UK

The fund aims at achieving energy efficiency and renewable energy gains by investing in three project categories: (i) Demand-side energy efficiency, (ii) renewable heat and (iii) combined heat and power (CHP) projects.
The development of renewable energy and energy efficiency projects supports national and European targets in these two areas and thus supports the EU’s climate change and security of energy supply objectives. The project is in line with the Bank’s priority energy lending objectives concerning renewable energy and energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects in the existing pipeline of the fund are expected not to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects would not be subject to an EIA. The legal documentation to be entered into by the Bank will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in full compliance with the applicable EU Directives.

The fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Documents liés
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56836013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140144
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86543598
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140144
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
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Fiche récapitulative
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND
Fiche technique
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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