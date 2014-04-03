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OBERVERMUNTWERK

Signature(s)

Montant
280 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 280 000 000 €
Énergie : 280 000 000 €
Date(s) de signature
24/06/2014 : 280 000 000 €
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Communiqués associés
Autriche : Développement des ressources hydroélectriques : Illwerke obtient un prêt de la BEI pour son projet Obervermuntwerk II

Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 24/06/2014
20140022
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OBERVERMUNTWERK
VORARLBERGER ILLWERKE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 280 million
EUR 566 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises two pumped storage schemes, Obervermuntwerk II of 360 MW and Rellswerk with 13 MW, for hydroelectric power generation and storage, located in the valley of Montafon in the Austrian region of Vorarlberg, and required reinforcements of the substation in Bürs. The investment will add balancing capacity to the German power system and contribute to security of supply.

The project will store electrical energy from the public grid by pumping water from a lower into an upper reservoir at times of reduced electricity demand and low prices. At times of high electricity demand and correspondingly high prices, the water will be released back to the lower reservoir to drive turbines and generate electricity. The project will contribute to covering peak demand as well as to providing ancillary services in the integrated European Grid system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an expansion of an existing hydroelectric power generation plant. The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Here, the competent authority in line with Austrian environmental law (UVP-G 2000) requested an Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation. The environmental permit was granted by the Supreme Administrative Court in Austria in January 2014, with no further appeal.

The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - OBERVERMUNTWERK
Date de publication
3 Apr 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52247559
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140022
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OBERVERMUNTWERK
Date de publication
3 Apr 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52249158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140022
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OBERVERMUNTWERK
Date de publication
3 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51992310
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140022
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OBERVERMUNTWERK
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135948238
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140022
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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