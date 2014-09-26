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LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME

Signature(s)

Montant
28 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 28 800 000 €
Eau, assainissement : 28 800 000 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 4 800 000 €
12/06/2015 : 24 000 000 €
Autres liens
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07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
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Malawi : l'Europe va soutenir le programme d’investissement dans le secteur de l'eau de Lilongwe, d'un montant de 50 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/06/2015
20130566
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
LILONGWE WATER BOARD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 29 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Medium-term investment programme to optimise available water resources, bridging the gap in water demand in Malawi's fast-growing capital city. The project's main components consist of upgrading a dam that is Lilongwe's primary water source, extending water-treatment works, reducing leakages and improving network management.

The objective of the project is to ensure adequate water availability for the population of Lilongwe until 2022 and beyond whilst a new long-term water supply dam is being constructed. Current water supply in Lilongwe is 62 000 m3/day, which is lower than the current demand of 78 000 m3/day and, therefore, water rationing has been imposed since 2012. The supply deficit is expected to worsen further with Lilongwe's population growing at over 4% per year.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impact. The exception is the proposed raising of the existing Kamuzu Dam I by approximately five metres, which requires a comprehensive environmental impact assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56832707
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130566
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME - Rehabilitation and Raising of Kamuzu Dam I
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64209221
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130566
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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