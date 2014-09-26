LILONGWE WATER RESOURCE EFFICIENCY PROGRAMME

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Medium-term investment programme to optimise available water resources, bridging the gap in water demand in Malawi's fast-growing capital city. The project's main components consist of upgrading a dam that is Lilongwe's primary water source, extending water-treatment works, reducing leakages and improving network management.
The objective of the project is to ensure adequate water availability for the population of Lilongwe until 2022 and beyond whilst a new long-term water supply dam is being constructed. Current water supply in Lilongwe is 62 000 m3/day, which is lower than the current demand of 78 000 m3/day and, therefore, water rationing has been imposed since 2012. The supply deficit is expected to worsen further with Lilongwe's population growing at over 4% per year.
Investment components are largely confined to replacement of existing pipes and extension of water-treatment facilities. Therefore the operation is unlikely to result in any significant negative social or environmental impact. The exception is the proposed raising of the existing Kamuzu Dam I by approximately five metres, which requires a comprehensive environmental impact assessment.
The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
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