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CITY BY-PASS ZWETTL

Signature(s)

Montant
28 540 791 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 28 540 791 €
Transports : 28 540 791 €
Date(s) de signature
21/10/2014 : 28 540 791 €
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20/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY BY-PASS ZWETTL
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Autriche : Contournement de la ville de Zwettl : montage financier bouclé pour ce projet d’infrastructure clé en Basse-Autriche

Fiche récapitulative

Date de publication
6 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 21/10/2014
20130439
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CITY BY-PASS ZWETTL
LAND NIEDEROESTERREICH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 29 million
EUR 86 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, construction, financing, operation and maintenance of a by-pass road around the city of Zwettl, district capital in the State of Lower Austria, within a PPP Availability Scheme.

The project will enhance the road and transport network of the city, alleviating its growing traffic by redirecting HGV and substantially reducing the related levels of congestion, emissions and noise. This will also lead to an improved quality of life for the inhabitants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of the construction of a new road of less than 4 lanes. It therefore falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU where the competent authority decides on the requirement for a full EIA, including public consultation. This project has been screened in, and hence a full EIA is required. In addition, the project is located in an urbanised area and in the vicinity of some protected areas, including NATURA 2000 however no major environmental and social issues are expected. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal.

The project is currently at tender stage. The tender process was launched in May 2013 with prior publication of the contract notice (2013/S 087-147495) under the heading “negotiated procedure”. The Concession will include design, construction, financing, maintenance and operation. Remuneration of the Concessionaire will be availability based. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Commentaires

The project cost is not disclosed as it is subject to an ongoing European wide tender procedure.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY BY-PASS ZWETTL
Date de publication
20 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51274565
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130439
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - CITY BY-PASS ZWETTL
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221650
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130439
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CITY BY-PASS ZWETTL
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94530354
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130439
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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