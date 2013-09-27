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ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Signature(s)

Montant
340 982 279,64 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 340 982 279,64 €
Transports : 340 982 279,64 €
Date(s) de signature
12/12/2014 : 340 982 279,64 €
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20130397
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP
TRANSPORT SCOTLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 271 million (EUR 326 million)
GBP 800 million (EUR 960 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The AWPR/B-T project involves the construction of about 58km of new dual carriageway. The project is almost exclusively greenfield. It includes the construction of 12 new intersections, extensive drainage, earthworks and pavement works, as well as the construction of over 150 structures (including two significant river crossings). The project will also accommodate a number of intelligent transport system elements.

AWPR/B-T aims at (i) relieving congestion and (ii) improving safety in the road networks in and around Aberdeen.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All the major components of the AWPR/B-T project (the AWPR (Northern Leg, Southern Leg, Fastlink) and Balmedie-Tipperty are classes of development that fall under Annex I of the EIA Directive (Directive 2011/92/EU). EIAs have been undertaken and following a screening assessment on potential adverse impacts on habitat sites, Appropriate Assessments were performed in accordance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (2009/147/EC). Environmental decisions in favour of the projects have been issued by the competent authorities.

The project is to be procured using the Scottish Governments Non-Profit Distributing model. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
Date de publication
20 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49579646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130397
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - A90 Dualling Balmedie to Tipperty
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222740
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130397
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE/ BALMEDIE TO TIPPERTY (AWPR/B-T) PPP - Aberdeen Western Peripheral Route
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130397
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137747164
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130397
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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