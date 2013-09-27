ABERDEEN WESTERN PERIPHERAL ROUTE PPP

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The AWPR/B-T project involves the construction of about 58km of new dual carriageway. The project is almost exclusively greenfield. It includes the construction of 12 new intersections, extensive drainage, earthworks and pavement works, as well as the construction of over 150 structures (including two significant river crossings). The project will also accommodate a number of intelligent transport system elements.
AWPR/B-T aims at (i) relieving congestion and (ii) improving safety in the road networks in and around Aberdeen.
All the major components of the AWPR/B-T project (the AWPR (Northern Leg, Southern Leg, Fastlink) and Balmedie-Tipperty are classes of development that fall under Annex I of the EIA Directive (Directive 2011/92/EU). EIAs have been undertaken and following a screening assessment on potential adverse impacts on habitat sites, Appropriate Assessments were performed in accordance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (2009/147/EC). Environmental decisions in favour of the projects have been issued by the competent authorities.
The project is to be procured using the Scottish Governments Non-Profit Distributing model. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.