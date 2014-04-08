PRET CADRE TRANSPORTS PUBLICS FRANCE

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Prêt cadre en faveur des collectivités locales françaises (hors Ile-de-France) dans le secteur des transports pour financer des systèmes de bus performants appelés bus à haut niveau de service (BHNS) et des projets de petite et moyenne taille favorisant l’intermodalité, qui ont déjà bénéficié ou bénéficieront d'une subvention d'Etat.
L’opération vise à accompagner la politique du Gouvernement français qui prévoit, dans le cadre des engagements de la loi Grenelle I, de subventionner des projets de transports en commun en site propre – initiative suivie par le Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de l’Energie.
Les lignes de Bus à Haut Niveau de Service, l’extension/adaptation des dépôts bus et les pôles d’échanges relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/UE. Par conséquent, l’obligation de mener une évaluation d’impact environnemental (EIE) pour chacun des sous-projets est déterminée soit au cas par cas soit par des critères fixés par l'État membre. La production du matériel roulant pour les lignes BHNS aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. De manière générale et au vue des opérations précédentes en France, les collectivités locales en France ont une bonne capacité et un bon degré de sensibilisation aux aspects sociaux et environnementaux. Tous les aspects environnementaux, y compris la conformité avec les directives européennes applicables, seront évalués au cours de l’instruction de chacun des sous-projets.
La Banque exigera que tous les contrats des sous-projets affectés à ce prêt-cadre soient conformes aux Directives applicables en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EEC ou 2004/17/EEC), avec publication des avis d’appel d’offres le cas échéant. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l’instruction du projet.
Les fonds BEI seront intermédiés par une ou plusieurs banques acceptables.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.