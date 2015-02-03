RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Fiche récapitulative
Le projet porte sur l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution d'électricité, ainsi que sur la mise en place de programmes d'électrification pour les populations qui ne sont pas desservies par le réseau ou qui disposent de raccordements irréguliers. Le projet est situé sur la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Afiantique, qui se situent à proximité de Cotonou, la capitale économique du pays.
Le projet vise essentiellement à accroitre le taux d'électrification dans le département de l'Atlantique DE 37% (2013) à 58% (2017), avec notamment 34 000 nouvelles connections, dont 9 000 en milieu rural.
Le transport 63 kV de ce programme sera mis en oeuvre au moyen de câbles souterrains, un aménagement qui ne requerrait pas d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au titre de la directive 2011/92/UE s'il était situé dans l'UE. Concernant les lignes de transport et sous-stations 15 kV et 20 kV, les incidences sont moindres que pour le réseau 63 kV et une EIE n'est normalement pas exigée pour les lignes et les sous-stations prises individuellement. Le promoteur et l'Agence française de developpement (AFD) ont toutefois jugé qu'une EIE était appropriée pour ce vaste programme. Cette évaluation a été établie par le promoteur, sur les instructions de l'AFD.
Le promoteur sera tenu de réaliser le projet conformément aux règles et procédures de l'AFD en matière de passation des marchés et dans le respect des exigences et normes convenues entra la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets au titre de l'initiative de délégation réciproque (opérations hors de l'UE), comme le prévoit le Guide de la BEI pour la passation des marchés.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.