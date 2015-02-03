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RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Signature(s)

Montant
18 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 18 000 000 €
Énergie : 18 000 000 €
Date(s) de signature
3/02/2015 : 18 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 février 2015
Statut
Référence
Signé | 03/02/2015
20130279
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 18 millions
EUR 65 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet porte sur l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution d'électricité, ainsi que sur la mise en place de programmes d'électrification pour les populations qui ne sont pas desservies par le réseau ou qui disposent de raccordements irréguliers. Le projet est situé sur la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Afiantique, qui se situent à proximité de Cotonou, la capitale économique du pays.

Le projet vise essentiellement à accroitre le taux d'électrification dans le département de l'Atlantique DE 37% (2013) à 58% (2017), avec notamment 34 000 nouvelles connections, dont 9 000 en milieu rural.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le transport 63 kV de ce programme sera mis en oeuvre au moyen de câbles souterrains, un aménagement qui ne requerrait pas d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au titre de la directive 2011/92/UE s'il était situé dans l'UE. Concernant les lignes de transport et sous-stations 15 kV et 20 kV, les incidences sont moindres que pour le réseau 63 kV et une EIE n'est normalement pas exigée pour les lignes et les sous-stations prises individuellement. Le promoteur et l'Agence française de developpement (AFD) ont toutefois jugé qu'une EIE était appropriée pour ce vaste programme. Cette évaluation a été établie par le promoteur, sur les instructions de l'AFD.

Le promoteur sera tenu de réaliser le projet conformément aux règles et procédures de l'AFD en matière de passation des marchés et dans le respect des exigences et normes convenues entra la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets au titre de l'initiative de délégation réciproque (opérations hors de l'UE), comme le prévoit le Guide de la BEI pour la passation des marchés.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Date de publication
11 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57251538
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130279
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)
Date de publication
11 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64266811
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130279
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
195902245
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130279
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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