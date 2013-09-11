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SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 40 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Éducation : 80 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2013 : 20 000 000 €
4/11/2013 : 40 000 000 €
4/11/2013 : 60 000 000 €
4/11/2013 : 80 000 000 €
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09/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
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Espagne : La BEI et Santander signent trois accords de prêt pour faciliter l'accès au crédit pour les PME et les jeunes et soutenir les investissements dans les infrastructures

Fiche récapitulative

Date de publication
11 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 04/11/2013
20130246
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
BANCO SANTANDER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework Loan with Banco Santander with target investments in different infrastructure sectors including, amongst others, water, education, and/or transport.

This operation will support infrastructure projects in education, transport, water and urban infrastructure sectors. Some of them will be located in Convergence Regions.
The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest knowledge economy, sustainable transport, environmental protection and urban renewal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Typical contractual obligations of the intermediaries to verify compliance by the final beneficiaries with the relevant environmental and social standards will apply. It is a requirement that all schemes must be implement and in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Date de publication
9 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49720790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130246
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125480950
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130246
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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