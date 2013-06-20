ENERGY EFFICIENCY - HOTEL REHABILITATION PLAN

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Fiche récapitulative
ACCEPTABLE BANKS
The project aims at investments in energy efficiency rehabilitation of hotels throughout Spain, on the back of a national support plan to be launched by the Spanish Climate Change Office (OECC) of the Ministry of Agriculture, Food and Environment. This plan will encourage hotels to achieve reductions in CO2 emissions through improvements in energy efficiency. Financing of eligible projects by hotels of small and medium size and/or located in convergence areas will also be contemplated.
The project concerns mainly the financing of energy efficiency and small renewable energy investments in hotels located in Spain, involving a variety of measures (heating and cooling systems, lighting, energy management systems, solar heaters, etc.). The hotels may contract energy service companies to implement the works, with a possible energy performance guarantee. In principle, projects should be economically and financially profitable.
This project intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and help mitigate climate change. The cumulative impact of the schemes could generate significant environmental benefits. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the Financial Intermediary’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.
The promoters of the schemes are private companies not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, thus not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.