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MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR

Signature(s)

Montant
1 050 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 1 050 000 000 €
Transports : 1 050 000 000 €
Date(s) de signature
21/07/2020 : 50 000 000 €
19/01/2021 : 350 000 000 €
21/11/2014 : 650 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 21/11/2014
20130068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR
The Kingdom of Spain, through its Ministry of Public Works and Transport ("Fomento").
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1050 million
EUR 1400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the implementation of an interoperable dual gauge railway line along the Spanish Mediterranean coast from Castellbisbal (Barcelona) to Almussafes (Valencia), and the construction of a connection with the high-speed line Madrid-Barcelona-French border.

The project aims at ensuring railway interoperability for rail traffic between the French border and Algeciras in southern Spain along the Spanish Mediterranean coast.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to decrease the negative impacts associated with road traffic and have positive impacts on the environment thanks to the modal transfer to rail.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Variante de Vandellos
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54510273
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55881901
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Informe de análisis ambiental del Corredor Mediterráneo. Tramo Castellbisbal – Almusafes
Date de publication
6 Aug 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77557232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Informe de Análisis Ambiental del Corredor Meditterráneo - Tramo Castellbisbal Almusafes – Doc 3 – Estudio Acústico
Date de publication
1 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75605326
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de zona de afección comparativa. Escenarios 2020 / Map of comparatively affected areas. Scenario 2020
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78152399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Sin proyecto / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. Without project
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78156329
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de zona de afección. Escenario 2013 / Map of affected areas. Scenario 2013
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78147667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Con proyecto / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. With project
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78143001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Sin proyecto con medidas correctoras / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. Without project with mitigation measures
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78140069
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Con proyecto con medidas correctoras / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. With project with mitigation measures
Date de publication
4 Sep 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78153682
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Informe de Análisis Ambiental del Corredor mediterráneo – Tramo Castellbisbal Almusafes – Informes Individualizades por proyecto
Date de publication
30 Aug 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78061520
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130068
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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