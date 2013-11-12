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ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY

Signature(s)

Montant
1 080 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 1 080 000 000 €
Énergie : 1 080 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 130 000 000 €
18/12/2014 : 150 000 000 €
20/12/2013 : 200 000 000 €
5/01/2015 : 200 000 000 €
18/04/2014 : 400 000 000 €
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12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
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Communiqués associés
Italie : La BEI finance une partie du plan d'investissement d'Eni visant à renforcer la sécurité énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20130018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SECURITY OF SUPPLY
The Promoter is a major integrated energy company. Some project components will be carried out by the Promoter under a Joint Venture (JV) with another company, which is also requesting from EIB funding for certain components.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1080 million
EUR 1600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of gas production in Italy for the security of energy supply.

The project will contribute to the development of indigenous resources to supply Italy's energy requirements that would otherwise be met by imports. Increased gas production in Italy will reduce dependence on imports, thereby contributing to improved security of energy supply. The scale of the project is significant and would be expected to contribute positively to economic activity in the zones of implementation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All new project components fall under Annex 1 of Directive 2011/92/EU and will require a full EIA. Other project components, including side-tracking and workover of existing wells, fall under Annex 2 and have been screened out from requiring full EIAs by the competent authorities.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SECURITY OF SUPPLY - Elettra
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SECURITY OF SUPPLY - Bonaccia NW
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SECURITY OF SUPPLY - Clara NW ESIA
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SECURITY OF SUPPLY - Fauzia
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Date de publication
26 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133956209
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ENI EDISON SECURITY OF SUPPLY
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257405107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20130018
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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