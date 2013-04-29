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TERNA RETI ELETTRICHE V

Signature(s)

Montant
570 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 570 000 000 €
Énergie : 570 000 000 €
Date(s) de signature
8/07/2013 : 570 000 000 €
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Communiqués associés
Italie : 570 millions d’EUR à Terna pour des investissements dans le réseau du Sud

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 08/07/2013
20130015
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERNA RETI ELETTRICHE V
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 570 million
EUR 1160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project consists of a multi-component investment programme aimed at reinforcing the Italian electricity transmission system. The programme indicatively encompasses 14 large transmission sub-projects located across several regions of Italy, including an electricity storage pilot project based on sodium sulfur stationary batteries.

The proposed Project aims to reduce congestion, improve the reliability and quality of supply and support the integration of renewable generation facilities in the Italian power system. A significant part of the investments is located in the country's southern regions which are convergence regions. By supporting the integration of renewable generation facilities, notably onshore wind, the project will also contribute to reducing CO2 emissions. Finally, operating activities related to grid applications of sodium sulfur stationary batteries could support innovation and technical development in the field of electricity storage.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics some sub-projects of the programme fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields noise nuisance, birds’ collision and mortality and impact on sea-bed flora and fauna. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERNA RETI ELETTRICHE V
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47880245
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Nuovo elettrodotto in Singola Terna a 380 kV Paternò - Priolo
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219823
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto 380 kV Trasversale Calabra
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220187
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Nuovo elettrodotto a 380 kV Sorgente-Rizziconi
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221104
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto a 380 kV in DT Udine Ovest-Redipuglia
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220691
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto a 380 kV Villanova - Gissi
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221757
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Résumé non technique - TERNA RETI ELETTRICHE V - Elettrodotto 380 kV Cassano-Chiari
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59927518
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE V
Date de publication
11 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132038481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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