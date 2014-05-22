S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Construction of several sections of the Warsaw-Lublin stretch of the S17 and S12 expressways.
The project concerns two sections of the expressway S17 Warsawa – Garwolin – Kurow and one section of the expressway S12 Pulawy – Kurow of a total length of approx. 107.2 km in Mazowieckie and Lubelskie voivodships in Poland.
The schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. One section, the S17 from Lubelska interchange to the border of the Lubelskie voivodship is 9 km away from the nearest Natura 2000. The other sections of the S17 and S12 will cut/come close to the following Natura 2000 /Protected Areas (PA) :Pradolina Wieprza, and Kozi Bor (PA) ;Dolina Wieprza, Pulawy (N 2000 areas). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The procedures are to be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.