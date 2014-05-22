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S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)

Signature(s)

Montant
320 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 320 000 000 €
Transports : 320 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2014 : 320 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 15/10/2014
20120664
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
MINISTRY OF TRANSPORT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 320 million
EUR 1049 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of several sections of the Warsaw-Lublin stretch of the S17 and S12 expressways.

The project concerns two sections of the expressway S17 Warsawa – Garwolin – Kurow and one section of the expressway S12 Pulawy – Kurow of a total length of approx. 107.2 km in Mazowieckie and Lubelskie voivodships in Poland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. One section, the S17 from Lubelska interchange to the border of the Lubelskie voivodship is 9 km away from the nearest Natura 2000. The other sections of the S17 and S12 will cut/come close to the following Natura 2000 /Protected Areas (PA) :Pradolina Wieprza, and Kozi Bor (PA) ;Dolina Wieprza, Pulawy (N 2000 areas). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The procedures are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53701647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120664
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53702143
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120664
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN) - Non Technical Summary - Pulawy Ring Road
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53702835
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120664
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN) - Lubelska - Mazowieckie Lubelskie voi
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53707964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120664
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180236638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120664
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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