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WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
94 559 541,34 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 94 559 541,34 €
Aménagement urbain : 94 559 541,34 €
Date(s) de signature
1/12/2015 : 23 430 727,06 €
21/11/2014 : 71 128 814,28 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 21/11/2014
20120622
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
CITY OF WROCLAW
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 400 million (EUR 97 million)
PLN 2000 million (EUR 483 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of multi-sector urban infrastructure investment projects in the city of Wroclaw.

The project will support a multi-sector investment programme of the City of Wroclaw, which is located in a Convergence region (Dolnoslaskie Region, western Poland). The project will support selected areas such as transport, housing, education, health and social care, culture and other public infrastructure. It is therefore eligible for support under Article 309 of the TFEU point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: sustainable communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, the City of Wroclaw, will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48176562
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - Aneks Kutrzeby
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62944463
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Starogroblowej
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62944597
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Przebudowa ul. Zwycięskiej i Kutrzeby - NTS Kutrzeby
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62944464
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134170622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120622
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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