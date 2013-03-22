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TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
3/09/2015 : 50 000 000 €
19/09/2013 : 200 000 000 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Communiqués associés
France : 200 m pour financer les projets ferroviaires de la région des Pays de la Loire

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 19/09/2013
20120543
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 527 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation du réseau ferroviaire régional, modernisation et mise aux normes des gares du réseau régional et acquisition de matériel roulant.

Le projet devrait contribuer a I'objectif de promotion du transport durable dans la région au détriment du transport routier et de ce fait contribuer à la réduction des accidents et de la pollution.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l’Annexe I ni de l’Annexe II de la Directive 2012/92/EU concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Durant l’instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d’efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames. Lors de l’instruction, la Banque vérifiera également les exigences environnementales des autres composantes du projet et examinera la conformité du promoteur avec les Directives EIE 2012/92/EU, Habitats 92/43/EEC et Oiseaux 2009/147/EC.

La Banque exigera du promoteur qu’il s’assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la Directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EEC et Directive 2007/66/EC), avec publication des avis d’appel d’offres le cas échéant.

Documents liés
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Communiqués associés
France : 200 m pour financer les projets ferroviaires de la région des Pays de la Loire

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48273204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120543
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135332777
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120543
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
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Fiche récapitulative
TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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