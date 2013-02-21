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UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Signature(s)

Montant
24 953 212,73 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 24 953 212,73 €
Industrie : 24 953 212,73 €
Date(s) de signature
31/07/2014 : 24 953 212,73 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
21 février 2013
Statut
Référence
Signé | 31/07/2014
20120432
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Sustainable Development Capital LLP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million (GBP 20 million)
EUR 124 million (GBP 100 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An infrastructure fund targeting non-residential energy efficiency projects in the UK.

The Fund aims at achieving energy efficiency gains for assets/infrastructure in which it will invest, delivering a minimum level of energy savings and receiving a commercial return on its investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects in the existing pipeline of the Fund are expected not to fall under the EIA Directive 85/337/EC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment is subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the relevant Directives.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47719594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120432
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88546556
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120432
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
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Fiche récapitulative
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Fiche technique
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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