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GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
475 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 475 000 000 €
Énergie : 475 000 000 €
Date(s) de signature
18/03/2014 : 225 000 000 €
9/07/2013 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Communiqués associés
Espagne : 475 m d'euros pour la modernisation du réseau électrique de Gas Natural Fenosa

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 09/07/2013
20120393
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
GAS NATURAL SDG SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 475 million
EUR 977 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all three convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015.

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the project schemes relate to Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) and therefore fall under Annex 2 of the EIA Directive 92/2011/EU. Such schemes are expected to have minimal or null environmental impacts.

The project includes also high voltage schemes - lines and substations - that requires an Environmental Impact Assessment following Annex 1 of the EU EIA Directive 92/2011/EU.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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Communiqués associés
Espagne : 475 m d'euros pour la modernisation du réseau électrique de Gas Natural Fenosa

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46927970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120393
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86653209
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120393
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Fiche technique
GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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