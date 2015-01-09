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UNIVERSITY OF HULL

Signature(s)

Montant
54 229 934,92 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 54 229 934,92 €
Éducation : 54 229 934,92 €
Date(s) de signature
6/05/2015 : 54 229 934,92 €
Autres liens
Related public register
21/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF HULL
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF HULL
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
9 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 06/05/2015
20120361
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY OF HULL
UNIVERSITY OF HULL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 40 million (EUR 54 million)
GBP 98 million (EUR 131 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Hull's campus.

The purpose of the project is to construct and refurbish the teaching, research and supporting facilities of the University of Hull (UoH). The project entails the refurbishment of the University's Brynmor Jones library, the refurbishment of the Middleton Hall auditorium, the construction of the new Health Hub-building and the construction of additional student accommodation. The project consists of various energy efficiency refurbishments and Disability Discrimination Act improvement works in order to update the university to current energy efficiency standards. The ultimate aim is to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university by updating the facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

With proper maintenance, the economic life of the assets supported by the investment is expected to be at least 25 years upon completion. The University of Hull is committed to becoming a more sustainable institution and in doing so continues to reduce its impact on the environment. As a result the University of Hull has completed projects across its asset base to reduce its carbon emissions and has plans for further improvements. All projects for new buildings will have environmental targets as part of the stated requirements, and will monitor energy, carbon and financial savings.

The UoH follows public procurement rules. The contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The UoH procurement policy and practice fully adheres to British law and EU directives. The University's public procurement guidelines competitive process outlines the national procedures to be followed. The procedures implemented by the UoH involve publication in the Official Journal of the European Union (OJEU) and are adequate for the project and acceptable to the Bank.

Documents liés
21/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF HULL
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF HULL
Projets associés
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF HULL
Date de publication
21 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58512143
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120361
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF HULL
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132318731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120361
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF HULL
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF HULL
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Fiche récapitulative
UNIVERSITY OF HULL
Fiche technique
UNIVERSITY OF HULL
Projet apparenté
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

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