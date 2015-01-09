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Fiche récapitulative
- Éducation - Enseignement
Capital investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Hull's campus.
The purpose of the project is to construct and refurbish the teaching, research and supporting facilities of the University of Hull (UoH). The project entails the refurbishment of the University's Brynmor Jones library, the refurbishment of the Middleton Hall auditorium, the construction of the new Health Hub-building and the construction of additional student accommodation. The project consists of various energy efficiency refurbishments and Disability Discrimination Act improvement works in order to update the university to current energy efficiency standards. The ultimate aim is to increase the quality of teaching, learning and academic research at the university by updating the facilities.
With proper maintenance, the economic life of the assets supported by the investment is expected to be at least 25 years upon completion. The University of Hull is committed to becoming a more sustainable institution and in doing so continues to reduce its impact on the environment. As a result the University of Hull has completed projects across its asset base to reduce its carbon emissions and has plans for further improvements. All projects for new buildings will have environmental targets as part of the stated requirements, and will monitor energy, carbon and financial savings.
The UoH follows public procurement rules. The contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The UoH procurement policy and practice fully adheres to British law and EU directives. The University's public procurement guidelines competitive process outlines the national procedures to be followed. The procedures implemented by the UoH involve publication in the Official Journal of the European Union (OJEU) and are adequate for the project and acceptable to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.