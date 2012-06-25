UNIVERSITY PREMISES HELSINKI

Fiche récapitulative
Construction of modern and innovative university premises in the capital area to stimulate and improve learning results, private sector and university co-operation and innovation as well as refurbishment of existing premises for gains in energy efficiency.
The project enables the universities to concentrate their activities in up-dated facilities and thus achieve improved usability as well as savings in running costs.
CO2 Emissions and Energy Efficiency of BuildingsAccording to the Government’s Decision in Principle (Policy Objective) from 2015 onwards all the new public buildings will be so called passive houses, i.e. buildings that need extremely little of separate heating or cooling. EU energy directive (2006/32/EU) sets the energy savings target for Finland at 8% for the period 2008-2016.BREEAMThe University aims to achieve an Energy Performance Certificate rating “C” and a BREEAM or LEED rating classification for the Chemicum-building refurbishment. The target is to reach an overall consumption of 190kWh/m² compared to the current overall 425 kWh/m² consumption.Huslab City PlanIn respect to the Meilahti Campus (Huslab-site), a revised land use plan has been approved on the 4th December 2008 by the local authority, Helsinki City Planning Board. Various environmental assessments were carried out. However, according to the decision 2008:11849, no EIA is required. Historical Buildings “Listing” is the formal mechanism by which certain buildings are identified as being of particular historic or architectural interest. In order to carry out renovation and other works in listed buildings, the owner needs to obtain a special authorisation (poikkeuslupa) from the National Board of Antiquities (Museovirasto) and from the City Planning and Real Estate Service (Kaupunginsuunnitteluvirasto) in addition to normal planning permissions.
The Helsinki University Facilities Ltd, as a body governed by private law, is not required to comply with national and European legislation governing the procurement of publicly financed projects in Finland. The procedures implemented by the promoter are adequate for the project and acceptable to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.