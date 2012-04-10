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PIAGGIO R&D II

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 60 000 000 €
Industrie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2012 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Communiqués associés
Italie : 60 millions d’EUR au groupe Piaggio pour des projets de recherche-développement

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 28/11/2012
20120054
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PIAGGIO R&D II
PIAGGIO & C SpA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 138 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Piaggio's Research & Development activities

The main objectives of the R&D programme of the promoter are active, passive and preventive safety, improvement of thermal motor technology; development of hybrid and alternative-fuel vehicle technology; development of electric motors; reduction of emissions; development of innovative Powered Two-Wheelers (“PTWs”) and new light commercial vehicle concepts. The project will be carried out in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. In addition it includes capital expenditures related to the R&D activities and the pre-industrialisation of the products. Whether these investments concern test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector, not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO R&D II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO R&D II
Date de publication
16 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64129405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120054
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71186036
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120054
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO R&D II
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PIAGGIO R&D II
Fiche technique
PIAGGIO R&D II
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