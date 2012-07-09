PETKIM ETHYLENE PLANT

Fiche récapitulative
Capacity expansion and modernisation of the existing mid-sized ethylene plant in Aliaga (near Izmir).
The project will increase the efficiency of the existing plant and reduce operating cost, thus adding local value to the diversification of Turkey’s industrial base while reducing import dependency. The project should help to keep prices down on ethylene-derived products. This in turn should support the domestic supply to local downstream industrial activities. Local employment will further be safeguarded and indirect employment created. Employment will further be created during the two-year implementation period.
An equivalent project in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2011/92. An Environmental Impact Study (EIS) has been prepared, public consultations have been held and the Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. The plant additions comply with best available technology (BAT) standards. Additional environmental load is limited and partly reversed into a net gain, such as e.g. for NOx, due to the partial burner replacement with low NOx burners. The non-technical summary (NTS) and the EIS have been disclosed according to national law. An English translation of the NTS and the project relevant parts of the original Turkish EIS document are available on the EIB website.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.