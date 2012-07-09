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PETKIM ETHYLENE PLANT

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2014 : 40 000 000 €
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17/06/2014 - Résumé non technique - Petro-chemistry Integrated Project
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17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PETKIM ETHYLENE PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
9 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 29/04/2014
20120012
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PETKIM ETHYLENE PLANT
Petkim Petrokimya Holding A.S.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capacity expansion and modernisation of the existing mid-sized ethylene plant in Aliaga (near Izmir).

The project will increase the efficiency of the existing plant and reduce operating cost, thus adding local value to the diversification of Turkey’s industrial base while reducing import dependency. The project should help to keep prices down on ethylene-derived products. This in turn should support the domestic supply to local downstream industrial activities. Local employment will further be safeguarded and indirect employment created. Employment will further be created during the two-year implementation period.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An equivalent project in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2011/92. An Environmental Impact Study (EIS) has been prepared, public consultations have been held and the Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. The plant additions comply with best available technology (BAT) standards. Additional environmental load is limited and partly reversed into a net gain, such as e.g. for NOx, due to the partial burner replacement with low NOx burners. The non-technical summary (NTS) and the EIS have been disclosed according to national law. An English translation of the NTS and the project relevant parts of the original Turkish EIS document are available on the EIB website.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PETKIM ETHYLENE PLANT
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45505731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120012
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PETKIM ETHYLENE PLANT - Petrokimya Entegre Proje
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219891
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120012
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Petro-chemistry Integrated Project
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221933
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120012
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PETKIM ETHYLENE PLANT
Date de publication
17 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69147671
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120012
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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