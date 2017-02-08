QAIROKKUM HPP CLIMATE RESILIENCE UPGRADE

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Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
The project involves the rehabilitation of the hydro-mechanical and electro-mechanical equipment at the Kairakkum hydro power plant, including the replacement of all turbines and dam safety improvements.
The rehabilitation project is expected to increase the efficiency, total capacity and total annual generation of the power plant, therefore improving the security and reliability of electricity supply in northern Tajikistan. The project is also intended to raise the safety level of the power plant, the dam and the reservoir while strengthening the resilience of the plant against the adverse effects of climate change.
The technical assistance provided to the project included an environmental and social impact assessment carried out by a consultant. The planned rehabilitation works do not affect the water ways and are expected to have limited negative environmental and social impact, mainly relating to refurbishment and construction works, which can be mitigated by using appropriate working practices. The project encompasses some positive impact related to increased safety and climate change adaptation. During appraisal the Bank will review the environmental and social process and documentation to ensure alignment with Bank requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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