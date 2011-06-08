Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

STOCKHOLM RED LINE METRO

Signature(s)

Montant
790 809 481,35 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 790 809 481,35 €
Transports : 790 809 481,35 €
Date(s) de signature
18/06/2014 : 385 364 940,45 €
15/02/2013 : 405 444 540,9 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Norsborgsdepån, Botkyrka kommun - SV
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - NACKA TINGSRÄTT - SV
Related public register
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM RED LINE METRO
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STOCKHOLM RED LINE METRO
Communiqués associés
Suède : 3,5 milliards de SEK pour la modernisation du métro de Stockholm

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 15/02/2013
20110608
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STOCKHOLM RED LINE METRO
STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 5800 million (EUR 634 million)
SEK 11655 million (EUR 1274 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Replacement of the existing signalling system of the metro's Red Line with communications-based train control, associated upgrading of existing rolling stock and acquisition of new vehicles, construction of a new underground depot in Norsborg, and upgrading of the existing Nyboda depot in order to service the new and upgraded rolling stock.

The project will increase the public transport service by increasing the capacity of Stockholm’s underground. The project shall contribute to maintaining public transport competitiveness and attractiveness, thus preventing a modal shift towards private transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the new depot falls under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the competent authority. The replacement of the signaling system and the upgrading of the existing depots also fall outside the scope of Directive 2011/92/EU. Compliance of project components, in particular of the new depot, with EU Directives on the environment, including the EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC, will be analysed during appraisal. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will also be examined during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EEC, 2004/17/EEC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM RED LINE METRO
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STOCKHOLM RED LINE METRO
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Norsborgsdepån, Botkyrka kommun - SV
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - NACKA TINGSRÄTT - SV
Communiqués associés
Suède : 3,5 milliards de SEK pour la modernisation du métro de Stockholm

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM RED LINE METRO
Date de publication
29 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54886622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110608
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STOCKHOLM RED LINE METRO
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256987295
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20110608
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM RED LINE METRO
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STOCKHOLM RED LINE METRO
Autres liens
Fiche récapitulative
STOCKHOLM RED LINE METRO
Fiche technique
STOCKHOLM RED LINE METRO
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Norsborgsdepån, Botkyrka kommun - SV
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - NACKA TINGSRÄTT - SV
Communiqués associés
Suède : 3,5 milliards de SEK pour la modernisation du métro de Stockholm

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : 3,5 milliards de SEK pour la modernisation du métro de Stockholm
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Norsborgsdepån, Botkyrka kommun - SV
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - NACKA TINGSRÄTT - SV
Related public register
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STOCKHOLM RED LINE METRO
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - STOCKHOLM RED LINE METRO

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes