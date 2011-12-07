MVV Netzwerke

The project consists in upgrading and extending the grid infrastructure for electricity and gas distribution, for local district heating and drinking water supply in the greater Mannheim area.

The project will enable the promoter to cater for demand growth and changes in load concentrations within the different municipal/regional grid-based supply systems, to connect new system users, both on the demand and supply side (notably decentralised energy efficient or renewable energy power producers), while sustaining efficiency and reliability of the grids.

Investments in water infrastructure will improve the structure and energy efficiency of the water distribution system.

The project is therefore eligible under article 309 c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the Bank’s energy sector lending priority policy on security and diversification of internal supply.