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REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 80 000 000 €
Énergie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2015 : 40 000 000 €
11/06/2014 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 11/06/2014
20110269
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 166 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrade of a liquefied natural gas (LNG) terminal to increase gas reception, storage and output capacity. The project involves the construction of a third tank, upgrade of the marine facility, the installation of cryogenic equipment and an upgrade of metering.

The project aims at debottlenecking storage and handling capacity at the existing LNG terminal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project adds installations to an existing LNG terminal on the island of Revithoussa, which is fully dedicated to the terminal’s operation. Given its technical characteristics the project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The competent authority has obtained an EIA for the construction of the third tank from the Ministry of Environment, Energy and Climate Change (MEECC), and the two other EIAs are being elaborated.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Date de publication
13 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48482653
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Construction of 3rd Tank as part of 2nd upgrade of LNG Terminal
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53211133
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Expansion of cryogenic facilities - 2nd upgrade of LNG Terminal
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56427569
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Upgrade of jetty facilities as part of 2nd upgrade LNG Terminal
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56427708
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION - Cumulative Impacts Assessment for the 2nd upgrade of the LNG terminal in Revithoussa Island Greece
Date de publication
13 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70325460
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REVITHOUSSA LNG TERMINAL EXTENSION
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134253961
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110269
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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