REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES

Fiche récapitulative
Région Centre
The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.
The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will be assessed the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.
The Bank will review the systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.