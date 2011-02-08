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REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/02/2013 : 75 000 000 €
5/12/2012 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 05/12/2012
20110208
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Région Centre Energies Renouvelables

Région Centre

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.

The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in the Region Centre in France. The renewable energy projects will include mainly wind power plants, but also PV, geothermal, biogas and biomass up to 8 MWel. Energy efficiency projects to be supported with the loan will be restricted to private buildings. The loan will be intermediated through local banks. The Region will choose several FIs through a tendering procedure. The Final Beneficiaries will be private companies, farmers and municipalities. The Region will provide additional support in the form of loan guarantees. The schemes will also be able to benefit from other regional, national and European support programmes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will be assessed the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review the systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - BEAUCE WIND ENERGY AFFECTN SOUS REGION CENTRE ER
Date de publication
27 May 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51398085
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110208
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEAUCE WIND ENERGY ALLOCATION
Date de publication
24 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50947029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110208
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE ENERGIES RENOUVELABLES
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84430051
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110208
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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