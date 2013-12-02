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NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE

Signature(s)

Montant
1 912 655 403,3 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 1 912 655 403,3 €
Énergie : 1 912 655 403,3 €
Date(s) de signature
5/11/2014 : 1 912 655 403,3 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 05/11/2014
20110002
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
NATIONAL GRID PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1743 million (GBP 1500 million)
EUR 4002 million (GBP 3445 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the high-voltage transmission grid in Great Britain, with focus on renewables.

Reinforcement and extension of the high-voltage transmission grid in Great Britain, with focus on renewables.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some sub-projects fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. The impacts that can be typically expected for the Project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during constructions, bird collision/mortality and impact on sea-bed flora and fauna. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
Date de publication
21 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52169686
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - 107-129 Seven Sisters Road
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Humber Gateway Offshore Wind Farm
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - North London Reinforcement Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - OHL Lackenby-Saltholme-Tod Point
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221093
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Rhigos 400kV Substation
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222538
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Necton Substation
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160943967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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