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A11 BRUGGE PPP

Signature(s)

Montant
260 080 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 260 080 000 €
Transports : 260 080 000 €
Date(s) de signature
20/03/2014 : 115 580 000 €
20/03/2014 : 144 500 000 €
Autres liens
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL
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23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A11 BRUGGE PPP
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - A11 BRUGGE PPP
Communiqués associés
Belgique: la BEI finance la liaison autoroutière A11

Fiche récapitulative

Date de publication
17 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 20/03/2014
20100717
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A11 Brugge PPP

Flemish Region
Contact point: Via-Invest

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
Up to EUR 554 million (VAT excluded, including management costs, land acquisition and price contingencies)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This missing link of 11 km in the TEN-T network will connect the port of Zeebrugge with the E40 and E34 highways and will be a new conflict-free (2x2) highway. The project design includes more than 60 civil engineering structures, including a moveable bridge, two approach viaducts and three tunnels.

The port of Zeebrugge is currently serviced by local roads only, creating a burden on the local road network, as well as safety concerns as a result of the combination of heavy trucks with local traffic. The project aims at improving the accessibility of the port and the quality of the road network, as well as improving the tourist connection to the Belgian Coast and the city of Bruges.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC and an EIA is mandatory. A two stage EIA has been carried out and the Bank has received final environmental statements. There is a major Natura 2000 site (”Poldercomplex”), which will be crossed by the project and a SAC (the “Polders”) in its vicinities. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC), Birds Directives (79/409/EEC) and SEA Directive (2001/42/EC) will be examined in detail during appraisal.

The project is being procured through a negotiated procedure with publication of the contract notice, as the tender was launched before the EU competitive dialogue procedure was transposed into Belgian law. Nevertheless, the procuring authority is following a strict methodology to ensure a fair treatment of bidders and has incorporated some of the principles of competitive dialogue in the ongoing tender process. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A11 BRUGGE PPP
Date de publication
23 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58589832
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100717
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A11 BRUGGE PPP
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95377066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100717
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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A11 Brugge PPP
Fiche technique
A11 BRUGGE PPP
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Photogallery

Construction of motorway linking port of Zeebrugge to E40 to Ghent and E34 to Antwerp
A11 BRUGGE PPP
©AWV
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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