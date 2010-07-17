A11 Brugge PPP

Signature(s)
Fiche récapitulative
Flemish Region
Contact point: Via-Invest
This missing link of 11 km in the TEN-T network will connect the port of Zeebrugge with the E40 and E34 highways and will be a new conflict-free (2x2) highway. The project design includes more than 60 civil engineering structures, including a moveable bridge, two approach viaducts and three tunnels.
The port of Zeebrugge is currently serviced by local roads only, creating a burden on the local road network, as well as safety concerns as a result of the combination of heavy trucks with local traffic. The project aims at improving the accessibility of the port and the quality of the road network, as well as improving the tourist connection to the Belgian Coast and the city of Bruges.
The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC and an EIA is mandatory. A two stage EIA has been carried out and the Bank has received final environmental statements. There is a major Natura 2000 site (”Poldercomplex”), which will be crossed by the project and a SAC (the “Polders”) in its vicinities. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC), Birds Directives (79/409/EEC) and SEA Directive (2001/42/EC) will be examined in detail during appraisal.
The project is being procured through a negotiated procedure with publication of the contract notice, as the tender was launched before the EU competitive dialogue procedure was transposed into Belgian law. Nevertheless, the procuring authority is following a strict methodology to ensure a fair treatment of bidders and has incorporated some of the principles of competitive dialogue in the ongoing tender process. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.