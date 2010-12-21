Fortum WTE and Smart Metering

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Fiche récapitulative
Construction of waste-to-energy CHP plants in Brista, Sweden and Klaipeda, Lithuania, and implementation of a digital remote metering infrastructure on the low voltage level in Finland.
Installation of remote meters will contribute to improve remote reading and demand side management, real time consumption information and differential pricing according to the systems load.
Construction of two waste fuelled CHP plants will contribute to diversion of waste from landfill disposal in line with EU targets, and will in the process reduce greenhouse gas emissions from landfills and improve security of energy supply.
The project consists of installation of remote reading meters in Finland and implementation of new, efficient waste-fuelled CHP power plants in Sweden and Lithuania. The projects are not expected to cause significant negative impacts to Natura 2000 sites or to other sites of nature conservation importance. The project will reduce the amount of waste that is landfilled and it will provide a waste recovery route instead of existing disposal route. The project will furthermore provide incentives for energy conservation trough installation of remote meter reading.
Based on the information that has been received, the procurement procedures applied by the promoter for the project schemes follow the requirements of EU legislation. The promoter has internal, binding guidelines in place and regularly publishes contract notices in the EU Official Journal in line with the applicable Directives. For the project schemes concerned, TED lists several related contract notices. The procurement processes of each scheme will be further examined during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.