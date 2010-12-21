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FORTUM WTE AND SMART METERING

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 90 000 000 €
Suède : 110 000 000 €
Déchets solides : 80 000 000 €
Énergie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
21/03/2011 : 36 000 000 €
21/03/2011 : 44 000 000 €
21/03/2011 : 54 000 000 €
21/03/2011 : 66 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2010
Statut
Référence
Signé | 21/03/2011
20100546
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Fortum WTE and Smart Metering
Fortum Oyj, Espoo, Finland
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of waste-to-energy CHP plants in Brista, Sweden and Klaipeda, Lithuania, and implementation of a digital remote metering infrastructure on the low voltage level in Finland.

Installation of remote meters will contribute to improve remote reading and demand side management, real time consumption information and differential pricing according to the systems load.

Construction of two waste fuelled CHP plants will contribute to diversion of waste from landfill disposal in line with EU targets, and will in the process reduce greenhouse gas emissions from landfills and improve security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of installation of remote reading meters in Finland and implementation of new, efficient  waste-fuelled CHP power plants in Sweden and Lithuania. The projects are not expected to cause significant  negative impacts to Natura 2000 sites or to other sites of nature conservation importance. The project will  reduce the amount of waste that is landfilled and it will provide a waste recovery route instead of existing  disposal route. The project will furthermore provide incentives for energy conservation trough installation of  remote meter reading.

Based on the information that has been received, the procurement procedures applied by the promoter for the project schemes follow the requirements of EU legislation. The promoter has internal, binding guidelines in place and regularly publishes contract notices in the EU Official Journal in line with the applicable Directives. For the project schemes concerned, TED lists several related contract notices. The procurement processes of each scheme will be further examined during the appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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