TOPLOFIKACIA CHP PROJECT

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of the construction and commissioning of a new combined heat and power (CHP) plant for Sofia's district heating network operated by Toplofikacia utilising refuse derived fuel (RDF) to be produced at the municipality's new waste management facility. This would be the final phase of the integrated Sofia Municipal Waste project. The project is likely to be co-financed under the OP Environment during 2014-2020 and it is on the JASPERS action plan to support the prepration of the grant application.
The plant will combust refuse derived fuel (RDF), feed its electricity into the public grid, and provide heat to the district heating system of Sofia. It will partly replace heat generation in existing natural gas fired installations.
The project concerns the construction and operation of a cogeneration plant processing more than 100 t/day of refuse derived fuel (RDF) from a mechanical biological treatment plant in Sofia. Hence the project is subject to Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and consequently requires a mandatory EIA. It falls also under the provisions of the Industrial Emission Directive 2010/75/EC requiring, among others, use of best available technology.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.