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TOPLOFIKACIA CHP PROJECT

Signature(s)

Montant
67 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 67 000 000 €
Déchets solides : 67 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2018 : 67 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
Related public register
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT - EIA Report

Fiche récapitulative

Date de publication
4 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2018
20090545
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
SOFIA MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 67 million
EUR 161 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the construction and commissioning of a new combined heat and power (CHP) plant for Sofia's district heating network operated by Toplofikacia utilising refuse derived fuel (RDF) to be produced at the municipality's new waste management facility. This would be the final phase of the integrated Sofia Municipal Waste project. The project is likely to be co-financed under the OP Environment during 2014-2020 and it is on the JASPERS action plan to support the prepration of the grant application.

The plant will combust refuse derived fuel (RDF), feed its electricity into the public grid, and provide heat to the district heating system of Sofia. It will partly replace heat generation in existing natural gas fired installations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the construction and operation of a cogeneration plant processing more than 100 t/day of refuse derived fuel (RDF) from a mechanical biological treatment plant in Sofia. Hence the project is subject to Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and consequently requires a mandatory EIA. It falls also under the provisions of the Industrial Emission Directive 2010/75/EC requiring, among others, use of best available technology.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT - EIA Report

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
Date de publication
1 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73267527
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090545
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT - EIA Report
Date de publication
4 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80322584
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090545
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
Related public register
04/12/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TOPLOFIKACIA CHP PROJECT - EIA Report
Autres liens
Fiche récapitulative
TOPLOFIKACIA CHP PROJECT
Fiche technique
TOPLOFIKACIA CHP PROJECT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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