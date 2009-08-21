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EAU ET ASSAINISSEMENT II

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 600 000 000 €
Eau, assainissement : 600 000 000 €
Date(s) de signature
18/09/2014 : 50 000 000 €
14/07/2011 : 60 000 000 €
19/11/2012 : 60 000 000 €
29/11/2012 : 80 000 000 €
8/11/2013 : 150 000 000 €
3/07/2013 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 août 2009
Statut
Référence
Signé | 14/07/2011
20090396
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Water and sanitation II

Intermediary banks to be determined

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 600 million.
Up to EUR 1 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of a framework loan for financing public environmental projects, particularly in the water and sanitation sector.

The project will specifically focus on:
- upgrading sewage treatment plants, a prerequisite for safeguarding water as laid down by the national water law;
- renewing and extending water and sanitation networks;
- protecting water catchment areas;
- saving water by reducing leaks;
- developing alternative resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required. In view of the type, size and nature of the sub-projects (e.g. sewage treatment plants), some environmental impact assessments will be required.

The Bank and the financial intermediary will require the final beneficiaries to ensure that the contracts concerning the implementation of projects comply with EU directives and national regulations on procurement and that the calls for tender are published in the Official Journal of the European Union, where applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EAU ET ASSAINISSEMENT II
Date de publication
20 Jun 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53344428
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EAU ET ASSAINISSEMENT II - Notice d'Impact sur l'Environnement
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64534213
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - EAU ET ASSAINISSEMENT II - SIAEP Mignières
Date de publication
4 Feb 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64544320
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - EAU ET ASSAINISSEMENT II - Interconnection-Le Forage de Quincy-Reservoir Mehun-sur-Yèvre
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64534253
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171954387
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SYMISCA - STATION D EPURATION DE CAGNES-SUR-MER
Date de publication
13 Dec 2023
Langue
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Sujet général
Prêts
Numéro du document
70648535
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090396
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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