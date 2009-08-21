EAU ET ASSAINISSEMENT II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Intermediary banks to be determined
The operation consists of a framework loan for financing public environmental projects, particularly in the water and sanitation sector.
The project will specifically focus on:
- upgrading sewage treatment plants, a prerequisite for safeguarding water as laid down by the national water law;
- renewing and extending water and sanitation networks;
- protecting water catchment areas;
- saving water by reducing leaks;
- developing alternative resources.
Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is required. In view of the type, size and nature of the sub-projects (e.g. sewage treatment plants), some environmental impact assessments will be required.
The Bank and the financial intermediary will require the final beneficiaries to ensure that the contracts concerning the implementation of projects comply with EU directives and national regulations on procurement and that the calls for tender are published in the Official Journal of the European Union, where applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.