Scottish & Southern Renewables I

Signature(s)
Fiche récapitulative
Scottish and Southern Energy Plc
The Project concerns the construction, commissioning and operation of six onshore wind farms with installed capacity amounting to nearly 650 MW. The six project schemes are in various phases of construction and their combined energy output may make up to around 1.5 GWh energy annually.
The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from onshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly GHG emissions.
The project sub-schemes would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project schemes are subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. Permits have been granted for all project schemes and EIAs have been undertaken where required by the competent authority. The Bank will review the EIAs in detail during appraisal, including mitigating/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).
The Promoter is not subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.