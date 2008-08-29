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NSRF COFINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 1 000 000 000 €
Eau, assainissement : 250 000 000 €
Infrastructure composite : 350 000 000 €
Transports : 400 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2008 : 250 000 000 €
24/11/2008 : 350 000 000 €
24/11/2008 : 400 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2008
Statut
Référence
Signé | 24/11/2008
20080170
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility
Romania
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 1000 million.
EUR 12 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at co-financing eligible projects for EU grant assistance under the structural and cohesion funds during the programming period 2007-2013 within 3 sector operational programmes as well as potential projects in the identified sectors under the NSRF/National Development Plan which do not benefit from grant support during the present programming period.

The facility would contribute to the development and implementation of key infrastructure projects in line with the EU programming period 2007-2013 as well as to enhance the speedier absorption of EU grants by offering the possibility of availability of funds at an early stage of project implementation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including reduction of pollution, reduced use of energy, increase of safety, improved water and wastewater services. The Bank will require from the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats, Birds Directives, as transposed in the national law.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility - 9 projects - water and wastewater
Date de publication
19 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57594840
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GALATI COUNTY WATER-WASTEWATER (FL 2008-0170)
Date de publication
2 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59394702
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Résumé non technique - National Strategic Reference co-Financing (NSRF) Facility - Bacau Agglomeration - Bacau Water and Wastewater
Date de publication
19 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63241080
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARGES WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
17 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63220268
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - BIHOR WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85687327
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - VALCEA WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88901998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - BOTOSANI WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85705536
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - BACAU WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85680186
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - CARAS SEVERIN WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85720294
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - MEHEDINTI WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88905851
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
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Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - ARGES WATER AND WASTEWATER (FL 20080170)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85821361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20080170
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
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Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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