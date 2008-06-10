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EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2009 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2008
Statut
Référence
Signé | 10/07/2009
20080091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eje Ferroviario Transversal
Comunidad Autonoma de Andalucia (CAA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to Euro 200 million.
Estimated Euro 1.000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a new 128 km high speed railway line between Sevilla and Antequera, located in the region of Andalucía.

The project consists of the construction of a 2 track standard international gauge high-speed railway line from Sevilla to Antequera. The line will also service the Sevilla Airport and add some 900,000 passengers a year to provide a new service between the city centre and the airport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

 

The Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures.

 

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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